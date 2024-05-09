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Сегодня, 16:00

«Крылья Советов» — «Ахмат»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Крылья Советов» примет «Ахмат» 10 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Крылья Советов».
Фото ФК «Крылья Советов»
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«Крылья Советов» на своем поле примет «Ахмат» в матче 28-го тура чемпионата России в пятницу, 10 мая. Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Крылья Советов» — «Ахмат» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Крылья Советов» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. «Ахмат», в активе которого 32 балла, идет на 10-й строчке.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
0
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