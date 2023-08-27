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Сегодня, 16:30

«Крылья» — «Балтика»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ (видео)

Матч 6-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Балтика» начнется в 17.30 мск 27 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Сергей Игнашевич.
Сергей Игнашевич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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27 августа, в воскресенье, «Крылья Советов» примут «Балтику» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.

Игра пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре, начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию «Крылья Советов» — «Балтика» с формальными событиями встречи. Телеканал «Матч Премьер» покажет видеотрансляцию игры. Прямой эфир начнется в 17.25.

Команда Игоря Осинькина с 8 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» под руководством тренера Сергея Игнашевича набрала три балла за пять туров.

В прошлом туре «Крылья» уступили «Рубину» (1:2), а калининградцы проиграли «Уралу» (0:1).

Чемпионат России по футболу: результаты матчей и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
27 авг, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Балтика

Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Крылья Советов (Самара)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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