27 августа, в воскресенье, «Крылья Советов» примут «Балтику» в матче шестого тура чемпионата России по футболу.

Игра пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре, начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию «Крылья Советов» — «Балтика» с формальными событиями встречи. Телеканал «Матч Премьер» покажет видеотрансляцию игры. Прямой эфир начнется в 17.25.

Команда Игоря Осинькина с 8 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» под руководством тренера Сергея Игнашевича набрала три балла за пять туров.

В прошлом туре «Крылья» уступили «Рубину» (1:2), а калининградцы проиграли «Уралу» (0:1).

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