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Сегодня, 16:26

«Крылья Советов» — «Балтика»: стартовые составы на матч РПЛ

«Крылья Советов» и «Балтика» назвали стартовые составы на матч РПЛ
Виктория Кравченко
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«Крылья Советов» и «Балтика» назвали стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Самара Арена», начало в в 17.30 по московскому времени.

Стартовые составы

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Барач, Костанца, Бабкин, Витюгов, Салтыков, Карпицкий.

«Балтика»: Латышонок, Пуцко, Осипов, Радмановац, Торо Фернандес, Гассама, Кузьмин, Казаев, Маляров, Галоян, Гузина.

«Крылья Советов» (8 очков) занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» (3) находится на 15-й строчке.

ФК Балтика
ФК Крылья Советов (Самара)
0
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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