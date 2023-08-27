«Крылья Советов» и «Балтика» назвали стартовые составы на матч 6-го тура РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Самара Арена», начало в в 17.30 по московскому времени.

Стартовые составы

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Барач, Костанца, Бабкин, Витюгов, Салтыков, Карпицкий.

«Балтика»: Латышонок, Пуцко, Осипов, Радмановац, Торо Фернандес, Гассама, Кузьмин, Казаев, Маляров, Галоян, Гузина.

«Крылья Советов» (8 очков) занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» (3) находится на 15-й строчке.