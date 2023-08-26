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Сегодня, 17:30

«Крылья Советов» — «Балтика»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ

«Крылья Советов» сыграют с «Балтикой» в чемпионате России 26 августа 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Осинькин (ФК «Крылья Советов»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В воскресенье, 27 августа, в Самаре «Крылья Советов» сыграют с калининградской «Балтикой» в рамках 6-го тура чемпионата России по футболу. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

Прямой эфир противостояния «Крылья Советов» — «Балтика» покажут на телеканале «Матч Премьер». Трансляция начнется в 17.25 мск. Также следить за матчами РПЛ в сезоне 2023 / 2024 можно с помощью платной подписки на сервисе Кинопоиск. Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
27 авг, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Балтика
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Крылья Советов (Самара)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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