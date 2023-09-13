«Крылья Советов» близки к аренде хавбека ЦСКА Ушакова

Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков станет игроком «Крыльев Советов», сообщает RT.

По данным источника, самарцы арендует 20-летнего россиянина с правом выкупа за 110 миллионов рублей. Футболист откажется от части зарплаты в этом сезоне.

У ЦСКА будет приоритетное право выкупа полузащитника у «Крыльев Советов» за 200 миллионов рублей.

Ушаков является воспитанником ЦСКА. Контракт с клубом рассчитан до 2026 года. Всего в его активе 13 игр, 1 гол и 1 передача за армейцев. Трансферная стоимость игрока — 400 тысяч евро.