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4 сентября, 16:57

Гол Дивеева принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

Иван Шитик
Корреспондент
4 сентября. «Крылья Советов» — ЦСКА — 0:1.
Фото ФК ЦСКА.

ЦСКА в гостях победил «Крылья Советов» в матче 8-го тура чемпионата России. Красно-синие выиграли с минимальным счетом — 1:0.

Автором единственного гола стал защитник москвичей Игорь Дивеев, который отличился во втором тайме.

В этом матче в состав «Крыльев» вернулся полузащитник Сергей Пиняев. 17-летний хавбек провел первую игры после перенесенного пневмоторокса.

ЦСКА набрал 17 очков и пока поднялся на третье место в турнирной таблице. «Крылья Советов» остались на 9-й строчке (9 очков).

В следующем туре «Крылья» 10 сентября сыграют в гостях против «Химок». ЦСКА в этот же день на своем поле примет «Краснодар».

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
04 сент, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:1
ЦСКА

Игорь Дивеев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
22
98
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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