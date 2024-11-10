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«Крылья Советов» — ЦСКА: смотреть онлайн-трансляцию матча РПЛ

«Крылья Советов» проведут матч с ЦСКА в чемпионате России 10 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Крылья Советов» примут ЦСКА в 15-м туре чемпионата России в воскресенье, 10 ноября. Начало встречи на стадионе «Солидарность Самара Арена» — в 13.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире показывает телеканал «Матч Премьер». Также трансляцию, которая начнется в 12.50 мск, можно смотреть на сайте matchtv.ru (при условии подписки).

Ключевые события и результат игры «Крылья Советов» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
ЦСКА

После 14 туров чемпионата России самарцы с 12 очками занимали 12-е место в турнирной таблице РПЛ, у армейцев — 24 очка и 6-я строчка.

В рамках РПЛ соперники провели друг против друга 56 матчей. 11 раз побеждали «Крылья Советов», 33 победы — у ЦСКА, еще 12 игр завершились вничью.

КХЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)

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