«Крылья Советов» — ЦСКА: Пьянич, Файзуллаев, Мендес и Сергеев выйдут с первых минут

«Крылья Советов» и ЦСКА объявили стартовые составы перед матчем 15-го тура РПЛ. Начало матча — в 13.00 мск.

«Крылья Советов»: Ломаев, Печенин, Солдатенков, Гапонов, Рассказов, Бейл, Мендес, Дмитриев, Ежов, Олейников, Сергеев

Запасные: Овсянников, Песьяков, Евгеньев, Ороз, Галдамес, Иванисеня, Гарре, Орозко, Бабаев, Шитов, Цыпченко, Попов.

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Лукин, Дивеев, Мойзес, Гайич, Пьянич, Кисляк, Файзуллаев, Койта, Гуарирапа.

Запасные: Тороп, Боков, Агапов, Круговой, Зделар, Глебов, Ушаков, Бистрович, Мухин, Жемалетдинов, Шуманский, Мусаев.