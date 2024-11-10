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«Крылья Советов» — ЦСКА: время начала и где смотреть матч РПЛ

«Крылья Советов» сыграет с ЦСКА в чемпионате России 10 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Крылья Советов» сыграет с ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ в воскресенье, 10 ноября. Игра состоится на «Самара Арене» в Самаре. Начало — в 13.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями противостояния «Крылья Советов» — ЦСКА можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 12.50 мск.

По итогам 14-ти туров чемпионата России клуб из Самары набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Команда Марко Николича с 24-я баллами идет на шестой строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
ЦСКА

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)

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