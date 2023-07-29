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Сегодня, 17:00

«Динамо» упустило победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Крылья Советов» — «Динамо» — 3:3.
Фото ФК «Динамо»
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«Динамо» на выезде сыграло вничью с «Крыльями Советов» в матче 2-го тура РПЛ — 3:3.

Счет в игре на 8-й минуте открыл полузащитник москвичей Арсен Захарян. На 30-й минуте преимущество «Динамо» увеличил нападающий Константин Тюкавин. Через 5 минут защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца отыграл один мяч, забив после ошибки Даниила Фомина. На 39-й минуте нападающий Федор Смолов увеличил преимущество «Динамо».

Во втором тайме гол из-за пределов штрафной забил защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл (74-я минута). В концовке матча форвард Бенхамин Гарре (90+1-я) спас самарскую команду от поражения, реализовав пенальти.

«Динамо» в двух матчах чемпионата России набрало 1 очко и занимает 10-е место. «Крылья Советов» пока находятся на 1-й строчке с 4 баллами.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
29 июл, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
3:3
Динамо
Источник: Таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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