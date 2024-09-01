«Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо» встретятся в 7-м туре чемпионата России в воскресенье, 1 сентября. Игра пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре и начнется в 17.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 17.00 мск.

В истории очных противостояний соперники встречались один раз в рамках Кубка России. Тогда сильнее была дагестанская команда — 1:0.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде