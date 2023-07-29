Сегодня, 13:50
Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Динамо» на матч второго тура РПЛ.
«Крылья Советов»: Овсянников, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Ежов, Рахманович, Гарре, Карпицкий.
Запасные: Фролов, Ломаев, Горшков, Барач, Хубулов, Бабкин, Салтыков, Иванисеня, Чалый, Бобер, Попов.
«Динамо»: Шунин, Лаксальт, Бальбуэна, Маричаль, Даса, Скопинцев, Фомин, Захарян, Нгамале, Смолов, Тюкавин.
Запасные: Лещюк, Купцов, Паршивлюк, Фернандес, Лесовой, Макаров, Карапузов, Кутицкий, Гагнидзе, Грулев, Гладышев.
Матч пройдет в Самаре и начнется в 15.00 мск.