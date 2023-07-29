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Сегодня, 13:50

«Крылья Советов» — «Динамо»: Гарре и Захарян выйдут в стартовом составе

Сергей Разин
корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Динамо» на матч второго тура РПЛ.

«Крылья Советов»: Овсянников, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Ежов, Рахманович, Гарре, Карпицкий.

Запасные: Фролов, Ломаев, Горшков, Барач, Хубулов, Бабкин, Салтыков, Иванисеня, Чалый, Бобер, Попов.

«Динамо»: Шунин, Лаксальт, Бальбуэна, Маричаль, Даса, Скопинцев, Фомин, Захарян, Нгамале, Смолов, Тюкавин.

Запасные: Лещюк, Купцов, Паршивлюк, Фернандес, Лесовой, Макаров, Карапузов, Кутицкий, Гагнидзе, Грулев, Гладышев.

Матч пройдет в Самаре и начнется в 15.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
29 июл, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо

ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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