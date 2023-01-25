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Сегодня, 18:25

«Крылья Советов» до сих пор не расплатились с «Оренбургом» за переход Писарского

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Владимир Писарский.
Фото ФК «Оренбург»
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил «СЭ» о сдвиге сроков по выплате 100 миллионов рублей «Крыльями Советов» за трансфер нападающего Владимира Писарского (Сычевого).

«На прошлой неделе было общение с генеральным директором «Крыльев Советов». Он попросил сдвинуть дату условно до первого числа, то есть до конца января. Мы изучили свое финансовое состояние, потребности в средствах не увидели, поэтому дали согласие на то, чтобы сдвинуть сроки. Они исполнят обязательства. Счет мы выставили. Решение руководителей достигнуто в таком варианте», — сказал Еремякин «СЭ».

Писарский в декабре 2022 года перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов», подписав контракт на 3,5 года. В первой половине сезоне РПЛ-2022/23 форвард сыграл за оренбургский клуб 15 матчей, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

Владимир Сычевой
ФК Оренбург
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