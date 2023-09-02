«Крылья Советов» — «Факел»: игрок самарцев Костанца реализовал пенальти

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца забил на 27-й минуте матча 7-го тура РПЛ с «Факелом» — 1:0.

Он реализовал пенальти. 11-метровый был назначен после того, как мяч попал в руку защитнику «Факела» Игорю Калинину.