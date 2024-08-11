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Судейство

Сегодня, 19:52

«Крылья Советов» — «Факел»: Карасев не удалил Рассказова

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 84-й минуте матча 4-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Факел» странным образом повел себя судья Сергей Карасев. Он протяжным свистком отреагировал на падение в штрафной площади воронежцев Николая Рассказова, подбежал к нему, полез правой рукой в нагрудный карман, чтобы достать желтую карточку, но вдруг не стал этого делать.

Для самарца предупреждение стало бы вторым — за ним последовала бы красная карточка и удаление. Однако арбитр по непонятным причинам передумал и воздержался от дисциплинарной санкции. Видеоассистенты в такой ситуации, связанной с применением желтой карточки, вмешиваться не могут.

Дважды в ходе матча Карасев ошибочно не наказал предупреждениями самарца Томаса Гальдамеса, который характерными жестами выпрашивал желтые карточки для соперников.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:0
Факел
Николай Рассказов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Карасев (судья)
12
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