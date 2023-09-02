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Судейство

Сегодня, 18:17

«Крылья Советов» — «Факел»: пенальти назначен правильно — непонятно, почему возмущался Калинин

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Крылья Советов» — «Факел».
«Крылья Советов» — «Факел».
«Крылья Советов» — «Факел».
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На 26-й минуте матча 7-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Факел» арбитр Евгений Кукуляк поступил правильно, назначив пенальти в ворота гостей.

«Крылья Советов» — «Факел».

Судья занял хорошую позицию и увидел, что Игорь Калинин пихнул Фернандо Костанцу левой рукой в лицо. Произошло это в штрафной площади воронежцев, поэтому рефери наказал нарушителя 11-метровым ударом.

«Крылья Советов» — «Факел».

Непонятно, почему так бурно спорил и возмущался Калинин. Фол был очевидным.

Странно, что с момента назначения пенальти до его выполнения прошло почти три минуты. Эта большая потеря времени.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
02 сент, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Факел
Игорь Калинин
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Факел (Воронеж)
Евгений Кукуляк
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 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
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 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
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 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
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Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
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 - : -
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