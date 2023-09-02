«Крылья Советов» — «Факел»: пенальти назначен правильно — непонятно, почему возмущался Калинин

На 26-й минуте матча 7-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Факел» арбитр Евгений Кукуляк поступил правильно, назначив пенальти в ворота гостей.

«Крылья Советов» — «Факел».

Судья занял хорошую позицию и увидел, что Игорь Калинин пихнул Фернандо Костанцу левой рукой в лицо. Произошло это в штрафной площади воронежцев, поэтому рефери наказал нарушителя 11-метровым ударом.

«Крылья Советов» — «Факел».

Непонятно, почему так бурно спорил и возмущался Калинин. Фол был очевидным.

Странно, что с момента назначения пенальти до его выполнения прошло почти три минуты. Эта большая потеря времени.