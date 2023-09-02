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Сегодня, 19:05

«Крылья Советов» — «Факел»: самарцы забили третий безответный гол

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Крыльев Советов» Владислав Шитов забил на 70-й минуте 7-го тура РПЛ с «Факелом» — 3:0.

Гленн Бейл выполнил передачу на ход Шитову, который на скорости прорвался по центру к штрафной и отправил мяч в левый верхний угол ворот.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
02 сент, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
3:0
Факел
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Факел (Воронеж)
Владислав Шитов
0
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 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
2
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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