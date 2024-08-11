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Сегодня, 07:30

«Крылья Советов» — «Факел»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч «Крылья Советов» — «Факел» состоится в воскресенье, 11 августа
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Крылья Советов» и «Факел» сыграют в 4-м туре Российской премьер-лиги сезона-2024/25 в воскресенье, 11 августа. Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 30 минут до встречи, будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Факел

Оба соперника находятся перед туром в зоне прямого вылета. «Крылья Советов» замыкают турнирную таблицу РПЛ. Самарцы проиграли все три матча в чемпионате — с «Зенитом» (0:4), «Ростовом» (1:3) и «Спартаком» (0:3).

У «Факела» одна ничья с «Краснодаром» (0:0) и два поражения — от московского «Динамо» (1:3) и «Акрона» (0:2).

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Факел (Воронеж)
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