«Крылья Советов» дома сыграют с «Факелом» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу 2 сентября, в субботу. Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре, начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию матча с формальными событиями.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Крылья Советов» — «Факел» можно будет на канале «Матч Премьер», начало — в 17.15.

«Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками. Воронежский «Факел» тренера Вадима Евсеева располагается на 14-й строчке с 4 баллами.

В последний раз команды играли друг с другом 28 мая 2023 года. Тогда «Факел» обыграл «Крылья» (2:1) в 29-м туре РПЛ.

РПЛ: расписание матчей и трансляции чемпионата России 2 и 3 сентября