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Сегодня, 17:30

«Крылья Советов» — «Факел»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ

Матч 7-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Факел» начнется в 17.30 мск 2 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Александр Солдатенков.
Александр Солдатенков (в центре).
Фото ФК «Крылья Советов»
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«Крылья Советов» дома сыграют с «Факелом» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу 2 сентября, в субботу. Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре, начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию матча с формальными событиями.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Крылья Советов» — «Факел» можно будет на канале «Матч Премьер», начало — в 17.15.

«Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками. Воронежский «Факел» тренера Вадима Евсеева располагается на 14-й строчке с 4 баллами.

В последний раз команды играли друг с другом 28 мая 2023 года. Тогда «Факел» обыграл «Крылья» (2:1) в 29-м туре РПЛ.

РПЛ: расписание матчей и трансляции чемпионата России 2 и 3 сентября

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Факел (Воронеж)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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