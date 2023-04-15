«Химки» сыграли вничью с «Крыльями Советов», Талалаев получил красную карточку в конце матча

«Химки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» на выезде в матче 23-го тура РПЛ — 0:0.

Эта игра стала для подмосковной команды первой после возвращения Андрея Талалаева на пост главного тренера. Специалист подписал контракт с клубом 11 апреля, он уже работал с химчанами с апреля 2019 года по январь 2020 года.

На 90-й минуте Талалаев получил красную карточку за то, что бросил бутылку с водой на поле.

«Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками, «Химки» идут на 15-й строчке с 14 очками. Подмосковная команда прервала серию из четырех поражений подряд.