Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:15

«Крылья Советов» — «Химки»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Крылья Советов» сыграют с «Химками» в чемпионате России 29 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Денис Глушаков (ХК «Химки»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Крылья Советов» сыграют с «Химками» в матче 10-го тура РПЛ в воскресенье, 29 сентября. Игра состоится на стадионе «Самара Арена» в Самаре и начнется в 16.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Крылья Советов» — «Химки» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 15.30 мск.

По итогам 9-ти туров чемпионата России самарский клуб набрал 10 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Подмосковный клуб располагается на 14-й строчке премьер-лиги, в активе — семь баллов.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
29 сент, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Химки

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Химки

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Российским лыжникам, биатлонистам и конькобежцам продлили отстранение от международных соревнований еще на год
В США заявили о потере благосклонности американцев к запросам Зеленского
Врач-диетолог рассказала о признаках диабета на коже
Михаил Ефремов планировал уехать в зону СВО и служить танкистом
Догонялки с пятью шайбами и шедевр Голдобина в овертайме. Что произошло в матче КХЛ «Спартак» - ЦСКА
ВС России освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР
Материалы сюжета РПЛ, 10-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Синицын: «У «Краснодара» было больше желания в день города сделать хороший подарок жителям»
Батраков: «Никак на разговоры о «Зените» не реагирую. Журналисты пускают слухи»
«Крылья Советов» — «Химки»: стартовые составы на матч РПЛ
Батраков обратился к журналистам: «Нужно немного успокоиться»
Источник: Игроки «Локомотива» получили четырехкратные премиальные за победу над «Спартаком»
Кузьмичев — об уходе лидеров «Локомотива» летом: «Не было бы счастья, да несчастье помогло»
Сегодня
Вчера
Неделя