«Крылья Советов» сыграют с «Химками» в матче 10-го тура РПЛ в воскресенье, 29 сентября. Игра состоится на стадионе «Самара Арена» в Самаре и начнется в 16.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Крылья Советов» — «Химки» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 15.30 мск.

По итогам 9-ти туров чемпионата России самарский клуб набрал 10 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Подмосковный клуб располагается на 14-й строчке премьер-лиги, в активе — семь баллов.

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