Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:30

«Крылья Советов» — «Химки»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Химки» пройдет 29 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Крылья Советов» сыграют с «Химками» в матче 10-го тура чемпионата России в воскресенье, 29 сентября на «Солидарность Арене» в Самаре. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Также трансляция, который начнется за 10 минут до стартового свистка, можно смотреть на сайте matchtv.ru (по платной подписке).

Ключевые события игры «Крылья Советов» — «Химки» доступны в матч-центре нашего сайта.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
29 сент, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Химки

После 9 туров чемпионата России самарцы с 10 очками занимают 10-е место, подмосковный клуб — с 7 очками на 14-й строчке.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Химки

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Безумный дебют Деанджело, 13 шайб на двоих и загадочная травма Кузи. Что произошло в матче СКА – «Северсталь»
Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с Трампом
Россиянина не пустили на рейс Turkish Airlines и запретили полеты на год
Брижит Бардо исполнилось 90 лет
The New York Times заявило, что ВАДА потеряло данные о 900 допинг-тестах перед Олимпийскими играми в Париже
Житель Курской области закрыл собой жену от дрона ВСУ и погиб
Материалы сюжета РПЛ, 10-й тур: «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
«Локомотив» — «Спартак»: Самошников сделал дубль. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Роша заявил, что впечатлен физической формой Пьянича
«Локомотив» — «Спартак»: Барко реализовал пенальти и сравнял счет
Шелия: «Как «Ахмату» исправить ситуацию? Выиграть одну игру»
«Локомотив» — «Спартак»: Самошников открыл счет в начале матча
Круговой: «Пьяничу 34? Любому мастеру возраст — не помеха»
Сегодня
Вчера
Неделя