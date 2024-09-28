«Крылья Советов» сыграют с «Химками» в матче 10-го тура чемпионата России в воскресенье, 29 сентября на «Солидарность Арене» в Самаре. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Также трансляция, который начнется за 10 минут до стартового свистка, можно смотреть на сайте matchtv.ru (по платной подписке).

Ключевые события игры «Крылья Советов» — «Химки» доступны в матч-центре нашего сайта.

После 9 туров чемпионата России самарцы с 10 очками занимают 10-е место, подмосковный клуб — с 7 очками на 14-й строчке.