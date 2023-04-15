«Крылья Советов» — «Химки»: за что удален Талалаев? Почему ему разрешили выйти на поле?

На 90-й минуте матча 23-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Химки» (0:0) арбитр Рафаэль Шафеев показал красную карточку Андрею Талалаеву и удалил его.

Главный тренер гостей эмоционально отреагировал на промах Резиуана Мирзова и неудачно обошелся с бутылкой с водой.

«Крылья Советов» — «Химки».

«Крылья Советов» — «Химки».

В протоколе игры его удаление описано так: «Талалаев Андрей, санкция в отношении официального лица клуба. Бросок бутылки с водой на футбольное поле».

Но по правилам наказывается умышленный бросок предмета на поле. Действия же Талалаева нельзя квалифицировать подобным образом. Выходит, что его удалили ошибочно.

Интересно, что после финального свистка Талалаев почему-то вновь оказался внутри арены и вышел на поле.

«Химки» подали жалобу на удаление Талалаева в матче с «Крыльями Советов»