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15 декабря, 19:57

«Крылья Советов» хотят выкупить Бабкина у «Локомотива»

Виктория Кравченко
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«Крылья Советов» планирует активировать опцию выкупа полузащитника Сергея Бабкина у московского «Локомотива», сообщает «РБ Спорт». Сейчас футболист играет в самарском клубе в аренде.

По данным источника, «Крылья» довольны работой хавбека. В его контракте прописана опция первоочередного выкупа Бабкина. Руководство планирует воспользоваться ее и сохранить игрока в команде. На каких условиях будет оформлен выкуп, пока не сообщается.

Бабкин играл за «Локомотив» с 2019 года и провел за основную команду 20 матчей. В «Крыльях» он провел 12 матчей в этом сезоне РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kry-l-ya-sovetov-planiruyut-vy-kupit-babkina-u-lokomotiva/
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G 28.11 19:00
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0
H 28.11 22:00
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2
0
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Нидерланды
Катар
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2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
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1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
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0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
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2
1
E 01.12 22:00
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Германия
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2
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H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
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