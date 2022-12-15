«Крылья Советов» хотят выкупить Бабкина у «Локомотива»

«Крылья Советов» планирует активировать опцию выкупа полузащитника Сергея Бабкина у московского «Локомотива», сообщает «РБ Спорт». Сейчас футболист играет в самарском клубе в аренде.

По данным источника, «Крылья» довольны работой хавбека. В его контракте прописана опция первоочередного выкупа Бабкина. Руководство планирует воспользоваться ее и сохранить игрока в команде. На каких условиях будет оформлен выкуп, пока не сообщается.

Бабкин играл за «Локомотив» с 2019 года и провел за основную команду 20 матчей. В «Крыльях» он провел 12 матчей в этом сезоне РПЛ, не отметившись результативными действиями.