«Крылья Советов» и ЦСКА расторгли арендное соглашение по Виктору Мендесу

«Крылья Советов» и ЦСКА достигли договоренности о расторжении арендного соглашения по полузащитнику Виктору Мендесу, сообщает пресс-служба самарского клуба.

По данным «РБ Спорт», за досрочный разрыв арендного договора самарцы получат определенную компенсацию — либо денежную, либо возможность взять другого игрока армейцев в аренду.

25-летний чилиец, принадлежащий ЦСКА и игравший в аренде в «Крыльях», после зимнего отпуска не приехал на сборы самарской команды в Турцию и не вышел на связь с руководством клуба.

Мендес перешел в ЦСКА летом 2022 года. В сентябре 2024-го он был арендован «Крыльями Советов», в составе которых сыграл 13 матчей и отметился 1 результативной передачей.