«Крылья Советов» и ФОНБЕТ продлили сотрудничество еще на три года

Букмекерская компания ФОНБЕТ и ПФК «Крылья Советов» продлили соглашение о сотрудничестве.

Статус титульного партнера клуба будет закреплен за крупнейшим букмекером страны до 2026 года. Согласно условиям контракта, логотип букмекера будет размещен на игровой форме и шортах «Крыльев Советов», а также повседневной, спортивной и тренировочной форме основного состава.

В рамках контракта стороны договорились совместно реализовать ряд активностей и мероприятий, направленных на повышение узнаваемости бренда клуба и укрепление имиджа команды в регионе.

В ходе партнерства ФОНБЕТ и «Крылья Советов» реализовали ряд масштабных проектов. В 2022 году Самара стала первым городом, где прошел трофи-тур FONBET Кубка России. Также за это время стороны совместно провели несколько тематических матчдэев на стадионе «Солидарность Самара Арена» — весной 2023 года перед матчем с ЦСКА с музыкальной программой выступила группа «Моя Мишель», а на заключительном матче прошлого сезона со «Спартаком» — самарская исполнительница Mary Gu. Кроме этого, на домашней арене клуба появилась летняя зона Fonbet и брендированная футбольная площадка.

«Крылья Советов» — это узнаваемый и самобытный клуб с большой историей. Самара — по-настоящему футбольный город, здесь любят эту игру. Мы готовы радовать болельщиков «Крыльев» новыми совместными акциями и запоминающимися мероприятиями. У нас большие планы на ближайшие три года. Рады, что наше партнерство продолжается и будет расширяться», — заявил генеральный директор ФОНБЕТ Сергей Анохин.

«Мы очень рады продлить соглашение с нашим партнером БК ФОНБЕТ. Мы уже сделали многое вместе и планируем продолжать тесно взаимодействовать. ФОНБЕТ — надежный партнер, мы уверены друг в друге. Думаю, впереди у нас исключительно светлое будущее, совместные победы, радость болельщиков и страсть от игры», — отметил генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.