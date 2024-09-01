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Сегодня, 16:40

«Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо» назвали стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ

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«Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо» назвали стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ.

Встреча пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и начнется в 17:30 мск.

«Крылья Советов»: Песьяков, Евгеньев, Солдатенков, Костанца, Галдамес, Бабкин, Витюгов, Ежов, Орозко, Цыпченко, Шитов.

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Глушков, Сандрачук, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннежад, Агаларов, Гаджиев.

Перед началом матча «Крылья» идут на девятом месте в таблице чемпионата России, набрав шесть очков. Махачкалинцы располагаются на 12-й строчке с пятью баллами.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
01 сент, 17:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Динамо Мх
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Крылья Советов (Самара)
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