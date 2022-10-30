«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Сегодня, 13:18
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода» на матч 15-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 14:00.
«Крылья Советов»: Осянников, Евгеньев, Солдатенков, Барач, Бейл, Витюгов, Пиняев, Коваленко, Чиркович, Рахманович, Глушенков.
Запасные: Фролов, Ломаев, Гапонов, Тепляков, Костанца, Липовой, Бабкин, Соколов, Шитов, Тоцкий, Хлустов.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Набиуллин, Пенчиков, Гоцук, Агапов, Масоэро, Жигулев, Шарипов, Кротов, Сулейманов, Милсон.
Запасные: Анисимов, Корнюшин, Александров, Рыбчинский, Шильцов, Михайлов, Берковский, Севикян, Янсане.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования