«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода» на матч 15-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 14:00.

«Крылья Советов»: Осянников, Евгеньев, Солдатенков, Барач, Бейл, Витюгов, Пиняев, Коваленко, Чиркович, Рахманович, Глушенков.

Запасные: Фролов, Ломаев, Гапонов, Тепляков, Костанца, Липовой, Бабкин, Соколов, Шитов, Тоцкий, Хлустов.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Набиуллин, Пенчиков, Гоцук, Агапов, Масоэро, Жигулев, Шарипов, Кротов, Сулейманов, Милсон.

Запасные: Анисимов, Корнюшин, Александров, Рыбчинский, Шильцов, Михайлов, Берковский, Севикян, Янсане.