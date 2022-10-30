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Сегодня, 13:18

«Крылья Советов» и «Нижний Новгород» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Мария Гусева
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Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода» на матч 15-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 14:00.

«Крылья Советов»: Осянников, Евгеньев, Солдатенков, Барач, Бейл, Витюгов, Пиняев, Коваленко, Чиркович, Рахманович, Глушенков.

Запасные: Фролов, Ломаев, Гапонов, Тепляков, Костанца, Липовой, Бабкин, Соколов, Шитов, Тоцкий, Хлустов.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Набиуллин, Пенчиков, Гоцук, Агапов, Масоэро, Жигулев, Шарипов, Кротов, Сулейманов, Милсон.

Запасные: Анисимов, Корнюшин, Александров, Рыбчинский, Шильцов, Михайлов, Берковский, Севикян, Янсане.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Нижний Новгород

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
0
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