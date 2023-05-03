«Крылья Советов» интересуются 20-летним полузащитником «Строгино» Соколовым

«Крыльев Советов» интересуются 20-летним полузащитником «Шинника» Игорем Соколовым, правами на которого владеет «Строгино», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, самарский клуб не делал официального запроса по Соколову, но занимался сбором информации по нему. «Крылья» обратили внимание на футболиста после забитого им дубля в матче «Шинника» во время зимних сборов в Турции.

Футболист не останется в «Шиннике». Помимо «Крыльев» им интересуются другие клубы РПЛ и Первой лиги, в частности, «Родина».

В 28 играх за «Шинник» Соколов забил три мяча и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 400 тысяч евро. Соглашение игрока со «Строгино» рассчитано до июня 2024 года.