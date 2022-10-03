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Судейство

3 октября, 21:25

«Крылья Советов» — «Краснодар»: арбитр грубо нарушил правила! Самарец Глушенков наказан ошибочно

Александр Бобров
Шеф-редактор
Алексей Сухой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

На 71-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Краснодар» арбитр Алексей Сухой грубо нарушил правила игры, «открутив» назад момент с фолом на Эдуарде Сперцяне.

В том эпизоде на ближней бровке Максим Глушенков сфолил на краснодарце, попав ему рукой в лицо. Мяч выкатился за боковую линию. Судья не назначил штрафной удар.

Один из игроков «Крыльев Советов» ввел мяч в игру, матч продолжился, прошла пара секунд — и вдруг Сухой дал свисток и пошел к лежавшему на газоне Сперцяну. После этого рефери вынес предупреждение самарцу Роману Ежову, решив, что тот ударил соперника. Потом отменил желтую карточку и показал ее Глушенкову.

Повторю: получилось, что Сухой неправомерно вернул игру назад, чего он делать не мог, потому что момент уже был заигран.

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ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
Алексей Сухой
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