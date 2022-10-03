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Судейство

Сегодня, 21:05

«Крылья Советов» — «Краснодар»: арбитр ошибочно не удалил Кайо

Александр Бобров
Шеф-редактор

На 88-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Краснодар» арбитр Алексей Сухой ошибочно не вынес второе предупреждение игроку «быков» Кайо, который грубо сыграл против Александра Солдатенкова, и не удалил его с поля.

Возможно, решение судьи связано с тем, что в первом тайме он ошибочно показал Кайо желтую карточку.

Отметим, что на 55-й и 58-й минутах матча «Крылья Советов» — «Краснодар» арбитр Алексей Сухой дважды ошибочно не наказал гостей пенальти.

Кайо Фернандо да Силва Панталеан (Кайо)
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
Алексей Сухой
4
1
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