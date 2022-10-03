«Крылья Советов» — «Краснодар»: арбитр ошибочно не удалил Кайо

На 88-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Краснодар» арбитр Алексей Сухой ошибочно не вынес второе предупреждение игроку «быков» Кайо, который грубо сыграл против Александра Солдатенкова, и не удалил его с поля.

Возможно, решение судьи связано с тем, что в первом тайме он ошибочно показал Кайо желтую карточку.

Отметим, что на 55-й и 58-й минутах матча «Крылья Советов» — «Краснодар» арбитр Алексей Сухой дважды ошибочно не наказал гостей пенальти.