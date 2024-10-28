«Крылья Советов» сыграют с «Краснодаром» в чемпионате России 28 октября

«Крылья Советов» примут «Краснодар» в 13-м туре чемпионата России в понедельник, 28 октября. Матч пройдет на «Солидарность Самара Арене», стартовый свисток — в 18.30 по московскому времени.

Трансляцию игры в Самаре покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте федерального канала matchtv.ru (на платной основе). Прямой эфир начнется в 18.20 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного матча 13-го тура РПЛ. Ключевые события и результат игры «Крылья Советов» — «Краснодар» также можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В чемпионате России-2024/25 самарцы набрали 12 очков и расположились во второй половине турнирной таблицы. Команда из Краснодара лидирует в лиге с 30 очками.