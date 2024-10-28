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Сегодня, 20:27

«Краснодар» победил «Крылья Советов» и оторвался от «Зенита» в таблице РПЛ

Руслан Минаев
Джон Кордоба и Александр Солдатенков.
Фото ФК Краснодар
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«Краснодар» на выезде победил «Крылья Советов» в матче 13-го тура РПЛ — 2:1.

В концовке первого тайма счет открыл форвард «быков» Джон Кордоба, который с дальнего расстояния закинул мяч за шиворот вратарю самарцев Ивану Ломаеву. В начале второй половины защитник гостей Диего Коста удвоил преимущество команды Мурада Мусаева. В концовке матча защитник самарцев Томас Гальдамес сократил отставание.

«Краснодар» одержал 10-ю победу подряд в РПЛ. «Быки» набрали 33 очка и оторвались от «Зенита» (30) в таблице чемпионата России.

«Крылья Советов» с 12 очками — на 10-й строчке. Команда Игоря Осинькина продлила серию без побед в РПЛ до 5 матчей: 3 ничьих и 2 поражения.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 18:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:2
Краснодар
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)

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