«Краснодар» победил «Крылья Советов» и оторвался от «Зенита» в таблице РПЛ

«Краснодар» на выезде победил «Крылья Советов» в матче 13-го тура РПЛ — 2:1.

В концовке первого тайма счет открыл форвард «быков» Джон Кордоба, который с дальнего расстояния закинул мяч за шиворот вратарю самарцев Ивану Ломаеву. В начале второй половины защитник гостей Диего Коста удвоил преимущество команды Мурада Мусаева. В концовке матча защитник самарцев Томас Гальдамес сократил отставание.

«Краснодар» одержал 10-ю победу подряд в РПЛ. «Быки» набрали 33 очка и оторвались от «Зенита» (30) в таблице чемпионата России.

«Крылья Советов» с 12 очками — на 10-й строчке. Команда Игоря Осинькина продлила серию без побед в РПЛ до 5 матчей: 3 ничьих и 2 поражения.