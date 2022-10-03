«Крылья Советов» — «Краснодар»: стартовые составы команд

«Крылья Советов» в заключительном матче 11-го тура РПЛ на своем поле примут «Краснодар». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Ежов, Коваленко, Якуба, Пиняев, Рахманович, Глушенков.

Запасные: Овсянников, Фродов, Барач, Гапонов, Зотов, Витюгов, Бабкин, Соколов, Чиркович, Хубулов, Шитов, Цыпченко.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Литвинов, Кайо, Волков, Кривцов, Сперцян, Ионов, Баньяц, Пина, Олусегун.

Запасные: Агкацев, Сорокин, Жилкин, Ахметов, Апеков, Кокшаров, Окронкво.