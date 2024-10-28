Сегодня, 17:24
«Крылья Советов» и «Краснодар» объявили стартовые составы перед матчем 13-го тура РПЛ. Начало игры — в 18.30 мск.
«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Евгеньев, Галдамес, Мендес, Бабкин, Гарре, Ежов, Олейников, Сергеев.
Запасные: Овсянников, Фролов, Гапонов, Бейл, Печенин, Иванисеня, Орозко, Дмитриев, Бабаев, Шитов, Цыпченко, П.Попов.
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Ленини, Черников, Сперцян, Са, Батчи, Кордоба.
Запасные: Дюпин, Арутюнян, Кайо, Гонсалес, Газинский, Кривцов, Козлов, Кастаньо, Мозес, Олусегун, Кокшаров, Смолов.