«Крылья Советов» — «Краснодар»: Сухой ошибся дважды, не назначив пенальти

На 55-й и 58-й минутах матча 11-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Краснодар» арбитр Алексей Сухой дважды ошибочно не наказал гостей пенальти.

Сначала он в первый раз неверно квалифицировал действия Кайо, который ударил Максима Глушенкова ногой в область правого бедра, и назначил вместо 11-метрового удара угловой.

3 октября. «Крылья Советов» — «Краснодар».

Видеоассистенты Сергей Карасев и Александр Богданов провели проверку, вмешались в действия рефери и предложили ему посмотреть видеоповторы. Но и после этого Сухой во второй раз отказался указать на 11-метровую отметку.

Интересно, что в итоге самарцы не выполнили угловой удар. Судья сказал, что «быки» должны выполнить удар от ворот. То есть он увидел на мониторе, что Кайо в борьбе с Глушенковым не сыграл в мяч. Почему тогда не назначен пенальти?