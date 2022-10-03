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Судейство

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«Крылья Советов» — «Краснодар»: Сухой ошибся дважды, не назначив пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
3 октября. «Крылья Советов» — «Краснодар».
3 октября. «Крылья Советов» — «Краснодар».
3 октября. «Крылья Советов» — «Краснодар».
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На 55-й и 58-й минутах матча 11-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Краснодар» арбитр Алексей Сухой дважды ошибочно не наказал гостей пенальти.

Сначала он в первый раз неверно квалифицировал действия Кайо, который ударил Максима Глушенкова ногой в область правого бедра, и назначил вместо 11-метрового удара угловой.

3 октября. «Крылья Советов» — «Краснодар».
3 октября. «Крылья Советов» — «Краснодар».

Видеоассистенты Сергей Карасев и Александр Богданов провели проверку, вмешались в действия рефери и предложили ему посмотреть видеоповторы. Но и после этого Сухой во второй раз отказался указать на 11-метровую отметку.

Интересно, что в итоге самарцы не выполнили угловой удар. Судья сказал, что «быки» должны выполнить удар от ворот. То есть он увидел на мониторе, что Кайо в борьбе с Глушенковым не сыграл в мяч. Почему тогда не назначен пенальти?

ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
Алексей Сухой
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