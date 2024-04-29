«Крылья Советов» — «Краснодар»: в ворота гостей не назначен пенальти за фол на Горшкове

На 45-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Краснодар» судья Сергей Карасев ошибочно не наказал гостей 11-метровым ударом, а ВАР Алексей Сухой и АВАР Владимир Москалев в его действия не вмешались.

Фото Скриншот из трансляции

В том моменте Юрий Горшков угрожал воротам «быков», нанес удар по мячу, а сразу после этого, когда мяч был в игре, его сбил защитник краснодарцев, «зажевав» самарцу ногу. Нарушение правил вышло грубым и должно караться желтой карточкой и назначением пенальти.

Фото Скриншот из трансляции

Фото Скриншот из трансляции

Фото Скриншот из трансляции

Сегодня в моде трактовка эпизодов в штрафной площади, при которой, если нападающий совершил «завершенное действие» и удар выполнен, не во всех ситуациях затем фиксируется фол защитника. Но в данном случае пенальти следовало назначить.

Карасев решил иначе, Сухой не стал оспаривать его вердикт и приглашать судью к монитору.