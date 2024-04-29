Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 14:15

«Крылья Советов» — «Краснодар»: в ворота гостей не назначен пенальти за фол на Горшкове

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Скриншот из трансляции
Telegram Дзен

На 45-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Краснодар» судья Сергей Карасев ошибочно не наказал гостей 11-метровым ударом, а ВАР Алексей Сухой и АВАР Владимир Москалев в его действия не вмешались.

Фото Скриншот из трансляции

В том моменте Юрий Горшков угрожал воротам «быков», нанес удар по мячу, а сразу после этого, когда мяч был в игре, его сбил защитник краснодарцев, «зажевав» самарцу ногу. Нарушение правил вышло грубым и должно караться желтой карточкой и назначением пенальти.

Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции

Сегодня в моде трактовка эпизодов в штрафной площади, при которой, если нападающий совершил «завершенное действие» и удар выполнен, не во всех ситуациях затем фиксируется фол защитника. Но в данном случае пенальти следовало назначить.

Карасев решил иначе, Сухой не стал оспаривать его вердикт и приглашать судью к монитору.

ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
35
Обсудить
Читайте также
Украинские комментаторы оскорбили российских футболистов в прямом эфире
Олимпийская чемпионка Боброва родила второго ребенка
В Китае указали на решительность России в ответе Западу на заморозку активов
Дзюба готовит важное заявление, Слишкович стал неувольняемым и заговорил об Анчелотти. Что произошло после дерби «Спартака» с «Локомотивом»
Посол РФ дал в МИД Италии исчерпывающие разъяснения о решении по «дочке» Ariston
Украинский пленный рассказал об ударе ВСУ дронами по шедшим сдаваться
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Динамо» — «Зенит», «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Кавазашвили: «Краснодар» еще в состоянии побороться за чемпионство"
Корниленко: «Крылья» заслуживали победы над «Краснодаром»
Агент Овечкина рассказал, что хоккеист в начале мая прилетит в Россию
«Крылья» были лучше «Краснодара». «Быки» не готовы — за титул так не играют
У «Зенита» и «Краснодара» по 50 очков: турнирная таблица РПЛ
Каманцев объяснил замену ВАР Фисенко в матче «Ростов» — «Оренбург»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Рубин» — «Урал»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Рубин» и «Урал» назвали составы на матч РПЛ