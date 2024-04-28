29 апреля «Крылья Советов» и «Краснодар» встретятся в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Игра состоится в Самаре. Матч на стадионе «Самара Арена» начнется в 13.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Крылья Советов» — «Краснодар» на телеканале «Матч Премьер» пройдет для всех зрителей с подпиской на сервис. Начало — в 12.50 мск.

В матч-центре «СЭ» будут доступны формальные события противостояния 26-го тура РПЛ.

«Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина набрали 39 баллов и находятся на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с главным тренером Мурадом Мусаевым идет на второй строчке с 49 набранными очками.

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