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Сегодня, 13:00

«Крылья Советов» — «Краснодар»: время начала и где смотреть матч РПЛ

«Крылья Советов» и «Краснодар» сыграют 29 апреля в РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян.
Эдуард Сперцян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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29 апреля «Крылья Советов» и «Краснодар» встретятся в матче 26-го тура чемпионата России по футболу. Игра состоится в Самаре. Матч на стадионе «Самара Арена» начнется в 13.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Крылья Советов» — «Краснодар» на телеканале «Матч Премьер» пройдет для всех зрителей с подпиской на сервис. Начало — в 12.50 мск.

В матч-центре «СЭ» будут доступны формальные события противостояния 26-го тура РПЛ.

«Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина набрали 39 баллов и находятся на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с главным тренером Мурадом Мусаевым идет на второй строчке с 49 набранными очками.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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