«Крылья Советов» спасли ничью в матче с «Локомотивом», дважды забив после 90-й минуты

«Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 16-го тура РПЛ — 3:3.

Счет на 30-й минуте открыл Сергей Пиняев, отличившийся в ворота бывшей команды. Уже две минуты спустя самарцы отыгрались благодаря голу Фернандо Костанцы.

Дублем за железнодорожников отметился Рифат Жемалетдинов. Полузащитник, вышедший на замену во второй тайме, забил на 62-й и 84-й минутах.

На 90+4-й минуте за хозяев отличился Владимир Писарский. На 90+12-й минуте ничью для «Крыльев» спас Бенхамин Гарре, реализовавший пенальти.

«Крылья Советов» (26 очков) занимают третье место в РПЛ. «Локомотив» (25) поднялся на шестое место в турнирной таблице.

В следующем туре самарцы на выезде сыграют с «Сочи». Игра пройдет 2 декабря. «Локомотив» на день позже на своем поле примет «Зенит».