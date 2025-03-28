«Крылья Советов» и «Локомотив» встретятся в 22-м туре чемпионата России в пятницу, 28 марта, на «Самара Арене». Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Самаре. Изучать ключевые события игры «Крылья Советов» — «Локомотив» можно также в матч-центре нашего сайта.

Матч в прямом эфире покажут канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция начнется в 18.25 мск, за пять минут до старта игры.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур.

28 марта, 18:30. Самара Арена (Самара)

В чемпионате России-2024/25 «Крылья Советов» после 21 тура занимают 12-е место с 19 очками, соперником самарцев до паузы на мартовские встречи сборных было махачкалинское «Динамо» (0:4). «Локомотив» с 40 очками идет четвертым, в предыдущем туре железнодорожники обыграли московское «Динамо» (2:1).