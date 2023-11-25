Сегодня, 11:55
Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Локомотива» на матч 17-го тура РПЛ.
«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Бабкин, Ежов, Салтыков, Гарре, Шитов.
Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Евгеньев, Барач, Якуба, Соколов, Иванисеня, Рахманович, Бобер, Писарский, Карпицкий.
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Митай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев.
Запасные: Гилерме, Худяков, Самошников, Сильянов, Кузьмичев, Погостнов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Марадишвили, Сулейманов, Сарвели.
Встречу из-за дисквалификации пропустят защитник «Крыльев» Гленн Бейл и защитник «Локомотива» Наир Тикнизян.
Матч пройдет в Самаре и начнется в 13:00 мск.