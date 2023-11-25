«Крылья Советов» — «Локомотив»: Гарре и Баринов в старте, Писарский и Сарвели в запасе

Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Локомотива» на матч 17-го тура РПЛ. «Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Бабкин, Ежов, Салтыков, Гарре, Шитов. Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Евгеньев, Барач, Якуба, Соколов, Иванисеня, Рахманович, Бобер, Писарский, Карпицкий. «Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Митай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев. Запасные: Гилерме, Худяков, Самошников, Сильянов, Кузьмичев, Погостнов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Марадишвили, Сулейманов, Сарвели. Встречу из-за дисквалификации пропустят защитник «Крыльев» Гленн Бейл и защитник «Локомотива» Наир Тикнизян. Матч пройдет в Самаре и начнется в 13:00 мск.