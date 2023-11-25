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Сегодня, 11:55

«Крылья Советов» — «Локомотив»: Гарре и Баринов в старте, Писарский и Сарвели в запасе

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Локомотива» на матч 17-го тура РПЛ.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Костанца, Бабкин, Ежов, Салтыков, Гарре, Шитов.

Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Евгеньев, Барач, Якуба, Соколов, Иванисеня, Рахманович, Бобер, Писарский, Карпицкий.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Морозов, Фассон, Митай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев.

Запасные: Гилерме, Худяков, Самошников, Сильянов, Кузьмичев, Погостнов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Марадишвили, Сулейманов, Сарвели.

Встречу из-за дисквалификации пропустят защитник «Крыльев» Гленн Бейл и защитник «Локомотива» Наир Тикнизян.

Матч пройдет в Самаре и начнется в 13:00 мск.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
25 нояб, 13:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Локомотив

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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