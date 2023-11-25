«Крылья Советов» — «Локомотив»: в перерыве матча удалили двух тренеров

В перерыве матче 16-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Локомотив» (3:3) были удалены два тренера, информирует официальный сайт лиги.

Красные карточки были показаны старшему тренеру самарцев Сергею Булатову и тренеру москвичей по работе с вратарями Зауру Хапову.

Оба специалиста были удалены за нецензурное выражение в адрес официального лица команды соперника.

После окончания встречи в Самаре капитан красно-зеленых Дмитрий Баринов назвал ассистента арбитра позором футбола, а главный тренер команды Михаил Галактионов нецензурно охарактеризовал работу судей в этом матче.

«Локомотив» вел 3:1 в игре с «Крыльями», но пропустил два гола в добавленное время и упустил победу. Хозяева поля сравняли счет с пенальти, реализованного на 90+12-й минуте.