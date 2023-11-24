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Сегодня, 13:00

«Крылья Советов» — «Локомотив»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Крылья Советов» сыграют с «Локомотивом» в чемпионате России 25 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Артем Дзюба, ФК «Локомотив».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Крылья Советов» на своем поле сыграют с «Локомотивом» в 16-м туре чемпионата России в субботу, 25 ноября. Матч пройдет на стадионе «Самара-Арена» в Самаре. Начало — в 13.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Крылья Советов» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

Железнодорожники занимают 7-е место в турнирной таблице РПЛ, в их активе — 24 очка. Команда Игоря Осинькина набрала 25 баллов и располагается на 4-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
06 нояб, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:1
Ростов

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Игорь Осинькин
0
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