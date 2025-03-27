«Крылья Советов» и «Локомотив» сыграют в 22-м туре чемпионата России в пятницу, 28 марта. Матч пройдет на «Самара Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями игры «Крылья Советов» — «Локомотив» можно также в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч в Самаре покажут канал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 18.25 мск, за пять минут до игры.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур.

28 марта, 18:30. Самара Арена (Самара)

В чемпионате России-2024/25 после 21 тура «Крылья Советов» с 19 очками занимают 12-е место. У «Локомотива» 40 очков и четвертое место в турнирной таблице.