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Сегодня, 16:20

«Крылья Советов» могут обратиться в правоохранительные органы по поводу судейства в матче с «Пари НН»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
«Пари НН» — «Крылья Советов».
Фото ФК «Крылья Советов»
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Как стало известно «СЭ», самарские «Крылья Советов» рассматривают возможность обращения в правоохранительные органы по поводу качества судейства в гостевом матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:2).

Финальное решение клуба будет принято после обсуждения с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, а также руководством РФС и РПЛ.

В матче против «Пари НН» судья Роман Галимов, по мнению представителей самарского клуба и многих экспертов, допустил ряд результативных ошибок в пользу нижегородцев. В понедельник, 24 апреля гендиректор «Крыльев» Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства команды в матчах РПЛ. Позднее губернатор региона Азаров заявил, что отставка Андреева будет рассмотрена, отметив, что вопросы к судейству возникали у болельщиков и специалистов на протяжении всего сезона.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
Роман Галимов
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