«Крылья Советов» могут провести дополнительный сбор в конце декабря

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что его команда может провести дополнительный сбор в конце этого года, если осенняя часть чемпионата России завершится в середине ноября.
«Официальной информации, когда заканчивается первая часть сезона, нет. Если мы должны заканчивать в конце ноября, тогда уже будем собираться после Нового года. Но этот вопрос еще открыт, а заниматься им конкретно не можем, потому что нам пока не обозначали сроки. Если бы мы закончили играть 15-16 числа, скорее всего, провели бы втягивающий сбор в конце декабря», — приводит «РБ Спорт» слова Осинькина.
«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками в 14 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования