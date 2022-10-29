«Крылья Советов» могут провести дополнительный сбор в конце декабря

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин заявил, что его команда может провести дополнительный сбор в конце этого года, если осенняя часть чемпионата России завершится в середине ноября.

«Официальной информации, когда заканчивается первая часть сезона, нет. Если мы должны заканчивать в конце ноября, тогда уже будем собираться после Нового года. Но этот вопрос еще открыт, а заниматься им конкретно не можем, потому что нам пока не обозначали сроки. Если бы мы закончили играть 15-16 числа, скорее всего, провели бы втягивающий сбор в конце декабря», — приводит «РБ Спорт» слова Осинькина.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками в 14 матчах.