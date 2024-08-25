Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:20

«Крылья Советов» не будут возвращать логотип на стадион в Самаре

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Крылья Советов» не собираются просить руководство стадиона «Солидарность Самара Арена» вернуть клубный логотип на трибуны, сообщает «РБ Спорт».

Ранее «Акрон» убрал логотип самарского клуба с верхнего яруса трибуны стадиона в Самаре.

По информации источника, в «Крыльях» не хотят каждый матч переставлять кресла на арене, поэтому не станут возвращать логотип на трибуны. Стадион принадлежит не клубу, а региону, и изначально инициатива собрать эмблему из сидений трибуны принадлежала руководству арены.

«Акрон» в прошлом сезоне выступал в Тольятти, а после выхода в РПЛ играет на стадионе «Солидарность Самара Арена», который является домашним для «Крыльев Советов».

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Крылья Советов (Самара)
0
Читайте также
Российский бодибилдер Мишин умер в США в возрасте 48 лет
US Open 2024: основная информация о турнире «Большого шлема»
Отец Павла Дурова прокомментировал задержание сына во Франции
Махачкалинцы пишут гневные письма против судей, «Акрон» считает арбитров злодеями. Против новичков РПЛ действительно есть судейский заговор?
Захарова напомнила о нацистской сущности Литвы и Украины
В ЛДПР вспомнили призыв Жириновского к Дурову в 2018 году вернуться в Россию
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гильерме: «Предложили работу в «Локомотиве». Но я не планирую завершать карьеру»

«Динамо» — «Краснодар»: Тюкавин и Кордоба сыграют с первых минут