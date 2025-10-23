«Крылья Советов» не планируют увольнять Адиева

23 октября, 16:45
Как сообщили «СЭ» в «Крыльях Советов», информация о возможном увольнении главного тренера Магомеда Адиева в случае ничьей или поражения в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА не соответствует действительности.
В самарском клубе отметили, что руководство региона и клуба полностью доверяет Адиеву, а также заявили, что «выход подобных новостей накануне важных матчей расценивают как психологическое давление со стороны недоброжелателей».
Ранее о возможной отставке сообщал matchtv.ru.
Адиев возглавил «Крылья Советов» в начале июня. Контракт с 47-летним специалистом заключен на год с возможностью продления по соглашению сторон.
После 12 туров РПЛ-2025/26 самарцы занимают 11-е место в таблице с 13 очками.
Матч ЦСКА — «Крылья Советов» пройдет 25 октября в Москве.
Антон Саныч
Кто же его так тянет? Ну не тренер же...
24.10.2025
Артемон Доберманов
Главное,что губернатору нравится
23.10.2025
Каха
Федорищев, уволен, н..й...
23.10.2025
gan75
Задачу не вылететь успешно выполняет. А других задач у Крыльев нет. За что увольнять?...
23.10.2025
fell62
Значит уволят !!!
23.10.2025
dinela
Федорищева поставьте!С этим самодуром хоть весело будет!
23.10.2025
rustov
С Осинькиным с этого начиналось - уверяли, что в такой вопрос в повестке не стоит.
23.10.2025
andy1962
Я , грешным делом, думал, что стагнация Крыльев в засидевшемся на месте Игоре Осинькине. Теперь вижу, что корень зла глыбже. Кто-то надумал поставить Адиева, ну, чего теперь ожидать?)))
23.10.2025