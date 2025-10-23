Видео
23 октября, 16:45

«Крылья Советов» не планируют увольнять Адиева

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Магомед Адиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как сообщили «СЭ» в «Крыльях Советов», информация о возможном увольнении главного тренера Магомеда Адиева в случае ничьей или поражения в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА не соответствует действительности.

В самарском клубе отметили, что руководство региона и клуба полностью доверяет Адиеву, а также заявили, что «выход подобных новостей накануне важных матчей расценивают как психологическое давление со стороны недоброжелателей».

Ранее о возможной отставке сообщал matchtv.ru.

Адиев возглавил «Крылья Советов» в начале июня. Контракт с 47-летним специалистом заключен на год с возможностью продления по соглашению сторон.

После 12 туров РПЛ-2025/26 самарцы занимают 11-е место в таблице с 13 очками.

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» пройдет 25 октября в Москве.

9

  • Антон Саныч

    Кто же его так тянет? Ну не тренер же...

    24.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Главное,что губернатору нравится

    23.10.2025

  • Каха

    Федорищев, уволен, н..й...

    23.10.2025

  • gan75

    Задачу не вылететь успешно выполняет. А других задач у Крыльев нет. За что увольнять?...

    23.10.2025

  • fell62

    Значит уволят !!!

    23.10.2025

  • dinela

    Федорищева поставьте!С этим самодуром хоть весело будет!

    23.10.2025

  • rustov

    С Осинькиным с этого начиналось - уверяли, что в такой вопрос в повестке не стоит.

    23.10.2025

  • andy1962

    Я , грешным делом, думал, что стагнация Крыльев в засидевшемся на месте Игоре Осинькине. Теперь вижу, что корень зла глыбже. Кто-то надумал поставить Адиева, ну, чего теперь ожидать?)))

    23.10.2025

    Магомед Адиев
    РПЛ
    ФК Крылья Советов (Самара)
