«Крылья Советов» не планируют увольнять Адиева

Как сообщили «СЭ» в «Крыльях Советов», информация о возможном увольнении главного тренера Магомеда Адиева в случае ничьей или поражения в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА не соответствует действительности.

В самарском клубе отметили, что руководство региона и клуба полностью доверяет Адиеву, а также заявили, что «выход подобных новостей накануне важных матчей расценивают как психологическое давление со стороны недоброжелателей».

Ранее о возможной отставке сообщал matchtv.ru.

Адиев возглавил «Крылья Советов» в начале июня. Контракт с 47-летним специалистом заключен на год с возможностью продления по соглашению сторон.

После 12 туров РПЛ-2025/26 самарцы занимают 11-е место в таблице с 13 очками.

Матч ЦСКА — «Крылья Советов» пройдет 25 октября в Москве.