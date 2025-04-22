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Сегодня, 09:39

«Крылья Советов» не планируют выкупать Зиньковского у «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Антон Зиньковский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов ответил на вопрос о переговорах со «Спартаком» по будущему полузащитника Антона Зиньковского, арендованного у московского клуба.

«Переговоры, наверное, об аренде, а не выкупе Зиньковского. Если «Спартак» согласится, мало ли у них другие предложения есть. На выкуп денег у нас нет», — цитирует Пименова ТАСС.

«Крылья» в феврале арендовали 29-летнего вингера у «Спартака». С того момента Зиньковский провел за самарцев семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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