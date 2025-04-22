«Крылья Советов» не планируют выкупать Зиньковского у «Спартака»

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов ответил на вопрос о переговорах со «Спартаком» по будущему полузащитника Антона Зиньковского, арендованного у московского клуба.

«Переговоры, наверное, об аренде, а не выкупе Зиньковского. Если «Спартак» согласится, мало ли у них другие предложения есть. На выкуп денег у нас нет», — цитирует Пименова ТАСС.

«Крылья» в феврале арендовали 29-летнего вингера у «Спартака». С того момента Зиньковский провел за самарцев семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.