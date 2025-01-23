«Крылья Советов» не предлагали Бейлу новый контракт из-за отсутствия спортивного директора

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл заявил, что клуб пока не предлагал ему новый контракт.

Текущее соглашение 29-летнего голландца с клубом истекает будущим летом.

«Все дело в том, что после ухода Сергея Корниленко в клубе нет спортивного директора. Сейчас нет конкретного человека, с которым я мог бы это обсудить. И предложения мне пока тоже не поступало», — цитирует игрока «РБ Спорт».

Бейл выступает за «Крылья» с 2021 года. В этом сезоне на его счету 12 матчей во всех турнирах без результативных действий.